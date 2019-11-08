Его песни у всех на устах: вспоминая Тофига Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Аллее почетного захоронения в Баку прошло мероприятие, посвященное памяти народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, известного композитора Тофига Гулиева (1917-2000 годы), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, члены Союза композиторов Азербайджана, поклонники творчества Тофига Гулиева. К памятнику выдающегося мастера были возложены букеты цветов.

В своем выступлении председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала о жизненном и творческом пути композитора, его неоценимых заслугах в развитии азербайджанской музыки.

Фирангиз Ализаде отметила, что Тофиг Гулиев по рекомендации Узеира Гаджибейли был направлен и получил образование в прославленной Московской консерватории. Еще в студенческие годы он по инициативе Бюльбюля одним из первых обратился к нотной записи мугамов, переложив на ноты мугамы "Раст" и "Забул".

В разные годы жизни Тофиг Гулиев работал в важных областях музыкальной культуры республики - преподавал в Азербайджанской государственной консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), был художественным руководителем, а позднее и директором Азербайджанской филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), принимал непосредственное участие в создании первого джазового коллектива в Азербайджане.

"Жизнь сложилась так, что на протяжении многих лет мне довелось работать вместе с Тофигом муаллимом в Союзе композиторов. Когда я пригласила его на премьеру своего балета "Бош бешик" в Турции, он с удовольствием откликнулся и приехал в Турцию специально для участия в премьере. Он всегда был опорой и поддержкой для своих коллег, старался оказать каждому посильную помощь.

Высокую оценку творчеству Тофига Гулиева дал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Еще в советское время композитор был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств", а затем и звания "Народный артист". Самой же высокой оценкой его деятельности стало награждение орденом "Истиглал", который вручил композитору в больнице лично Гейдар Алиев. Сегодня предпринимаются различные шаги по увековечению памяти всеми любимого композитора. Его именем названы детская музыкальная школа, улица в Баку, на доме, где он жил, установлена памятная доска. По распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 100-летие композитора торжественно отмечалось на государственном уровне.

Тофиг Гулиев работал с самыми известными поэтами, а его песни звучали в исполнении прославленных исполнителей. Своей музыкой Тофиг Гулиев снискал себе вечную память", - сказала Фирангиз Ализаде.

На мероприятии своими воспоминаниями о Тофиге Гулиеве поделились известные композиторы, члены Союза композиторов. Было отмечено, что яркое, самобытное творчество композитора неизменно привлекает к себе внимание и проникает прямо в сердце слушателей. И сегодня его песни занимают большое место в репертуаре многих исполнителей. Творчество Тофига Гулиева, помимо песен, включает пять музыкальных комедий, вокально-симфонические, камерные, фортепианные сочинения, музыку к кинофильмам, среди которых такие известные, как "Бахтияр", "Встреча", "Насими" и другие. Однако более всего его мастерство проявилось в области эстрадной музыки. Лиричные, грустные и веселые песенные шедевры композитора у всех на устах, их наизусть знают представители разных поколений.

В завершение мероприятия сын композитора, народный артист Азербайджана, кинорежиссер Эльдар Гулиев поблагодарил всех за участие в дне памяти его отца.

В 1997 году на юбилейном мероприятии, посвященном 80-летию Тофига Гулиева, общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал, что придет время и все изменится, многое забудется, но музыка Тофига Гулиева будет жить вечно. И сегодня эта мысль находит свое подтверждение.

(Автор: Джани Бабаева)

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