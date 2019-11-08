В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)

8 ноября 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошел концерт, посвященный 90-летию советского и российского композитора, известной пианистки и автора многих популярных песен Александры Пахмутовой, сообщили Trend Life в РИКЦ.

В ее песнях судьба страны и судьба народа, память о войне и начале освоения космоса, подвиги летчиков и строителей, романтика путешественников и комсомольцев. И вечные темы - добро и зло, любовь и ненависть.

В самом начале своей деятельности Пахмутова написала одно из лучших своих оркестровых симфонических произведений - Концерт для трубы с оркестром. Широкую популярность ей принесли музыка к кинофильмам, а также творчество в жанре эстрадной песни.

На вечере в Баку прозвучали песни композитора в исполнении студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - Сары Мамедовой, Аминат Ахмедовой, Джамали Абдинзаде, Рамиля Гусейнли, Зулейхи Абдуллаевой, Эмиля Исмайлова.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
  • В Баку отметили 90-летие Александры Пахмутовой (ФОТО)
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