Ильгар Сафат: Бакинский фестиваль фильмов – важное событие в кинематографическом пространстве

9 ноября 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - X Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов – очень важное событие в кинематографическом пространстве, сказал Trend Life член жюри кинофорума, обладатель ряда наград в области кино, азербайджанский режиссер театра и кино Ильгар Сафат.

"Фестиваль - это площадка для молодежи, где они смогут продемонстрировать свои работы. Думаю, у фестиваля большое будущее и он откроет дорогу в профессию многим талантливым режиссерам. Кроме того, статус фестиваля – международный, к нам приехало очень много уважаемых и почетных гостей. В Азербайджане много молодых режиссеров, которые пытаются делать первые шаги в профессии, и начинают они, естественно, с короткометражного кино. Считаю, что надо больше проводить подобного рода фестивали, организовывать показы, чтобы зрители проявляли больший интерес к этим фильмам. К сожалению, порой аудитория не в курсе о новинках в короткометражном кино, если было бы больше информации, то и зрители проявляли бы больший интерес. Исключительно благодаря этому во многих европейских странах очереди стоят именно на показы документальных и короткометражных фильмов. Считаю, что надо популяризировать подобные кинопоказы, приобщать к ним людей, заставить их интересоваться интеллектуальным процессом, который происходит в стране", - сказал режиссер.

Напомним, что в столице Азербайджана - Баку, 6-9 ноября проходит X Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов. В этом году на фестиваль было направлено 3484 кинокартин из 79 стран мира. Для участия в национальной программе и конкурсе "Cinemobil" были представлены 84 работы. По решению отборочной комиссии, в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны мира. В борьбе за награду фестиваля - "Qizil nar" ("Золотой гранат") примет участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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