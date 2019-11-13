Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)

13 ноября 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама при поддержке Главного управления культуры города Баку представил очередную концертную программу из цикла "Путешествие в мир мугама", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

На концерте, организованном в Центре культуры поселка Нардаран, выступили солисты Центра, лауреаты Телевизионного конкурса мугама Кёнуль Халилзаде, Нисбет Садраева и Эльгиз Алиев. В их исполнении прозвучали мугамы "Сегях", "Махур" и "Шур". Молодые ханенде выступили в сопровождении Рашада Ибрагимова (тар) и Тебриза Юсифова (кяманча).

Отметим, что проект "Путешествие в мир мугама" стартовал в июле текущего года и продолжится до конца года. В рамках проекта прошли концерты в Центре культуры поселка Гызылдаш, в Центре культуры имени Г. Аббасова поселка Маштага, в Доме культуры имени А. Р. Гобустанлы, в Центральном доме культуры Бинагадинского района, во Дворце культуры Сураханского района.

Цель проекта - пропаганда мугама, являющегося образцом народного музыкального наследия.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
  • Жители поселка Нардаран совершили "Путешествие в мир мугама" (ФОТО)
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