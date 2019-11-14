В Азербайджане пройдет Неделя узбекского кино

БАКУ /Trend Life/ - 17-24 ноября в нашей стране при организации министерства культуры Азербайджана и агентства "Узбеккино" пройдет Неделя узбекского кино, сообщили Trend Life в министерстве.

Открытие Недели кино состоится 18 ноября в 19.00 в Киноцентре "Низами". Для участия в мероприятии в Азербайджан прибудет делегация в составе восьми человек.

19 ноября делегация ознакомится с деятельностью Госфильмофонда Азербайджана, будет проведена встреча с кинематографистами нашей страны и состоится обсуждение будущего сотрудничества в области кино.

Также делегация совершит визит в регионы Азербайджана – Шеки, Исмаиллы, Габалу, где ознакомится с местными обычаями и традициями, посетит исторические памятники. В регионах состоится демонстрация узбекских фильмов. Вход на показы будет свободный.

(Автор: Джани Бабаева )

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