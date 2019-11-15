Азербайджанцы вернулись из Болгарии с дипломами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в X Международном конкурсе молодых исполнителей на трубе, который прошел в городе Стара-Загора (Болгария), сообщает Trend Life.

В конкурсе участвовали молодые музыканты из Болгарии, Азербайджана, Венгрии, Румынии, Нидерландов, Италии, Северной Македонии, России, Германии, Хорватии, Украины. Конкурс прошел по четырем возрастным группам.

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли известные музыканты из Северной Македонии, Румынии, Польши и Болгарии, под председательством исполнителя на трубе, солиста оркестра Большого театра России, преподавателя Московской консерватории имени П.И. Чайковского Андрея Икова.

На конкурсе учащиеся музыкальной школы №21 им. Л. и М.Ростроповичей, музыкальной школы №8 имени Гара Гараева и студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли достойно представили нашу страну, завоевав дипломы. Анвар Керимов занял I место, Саид Расулов удостоен II места, а Джабир Алиев, Алипаша Шахгалдиев и Тамерлан Гафаров заняли III место.

Отметим, что представители Азербайджана ежегодно активно участвуют в конкурсе, проходящем в городе Стара-Загора.

Международный конкурс молодых исполнителей на трубе проводится с 1995 года. Он стартовал как национальный, но с четвертого года стал открыт для зарубежных участников и приобрел международный статус.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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