Судный день в Баку в новой версии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Насими впервые видел пустующим место наследницы духа, и пустота его тяжко ранила сердце. Мюриды говорили ему что-то, но он неотрывно смотрел туда, где обычно сидела Фатма, и мир снова погружался во мрак. Он ощутил руку Фазла на своем плече. - Мюриды хотят услышать тебя, свет очей моих! В состоянии ли ты говорить? - В глазах Фазла светилась печаль, он все видел и все понимал, и в печали этой Насими прочитал свой приговор. Он резко поднялся с места. - Я – влюбленный…

Бакинский муниципальный театр представил на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра премьеру спектакля "Имадеддин Насими", поставленный народный артистом Марахимом Фарзалибековым по роману видного представителя современной литературы, кавалера ордена "Истиглал", народного писателя Исы Гусейнова (Ису Муганна, 1928-2014) "Məşhər" (Судный день) в новой версии драматурга Чингиза Алескерли.

Спектакль был посвящен 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане. Премьера прошла с аншлагом и большим успехом. Образ Насими воплотил Турал Ахмед, Фатмы – Усния Мурветова, Наими – Айдын Алиев, Амира Теймура – Ильгар Мусаев, Эзры – Ульвия Рза и другие.

В "Судном дне" автор в увлекательной, доступной форме описал жизнь и творчество Насими, представил легенды о поэте, его любви к Фатме, учителю Наими, о хурруфизме - одной из ветвей суфизма. Хуруфизм представляет собой учение о том, что Коран подлежит толкованию посредством системы букв. У хуруфитов число 7 считается священной цифрой. Создателем этой ветви был Фазлуллах Наими, получившее широкое распространение на территории нынешнего Азербайджана, Ирана, Турции и стран Востока в конце XIV - начале XV века. Хуруфиты называли Азербайджан "Сарзамин-е рестахиз" (Место пробуждения). Хуруфиты также призывали к борьбе против захватнической политики тимуридов. По приказу Амира Тимура в захваченных им городах прославленные мастера-архитекторы, художники, музыковеды, городские ремесленники насильно отправлялись работать в его столицу – в город Самарканд. Наими был жестоко казнен, эта же участь ждала и Насими – самого яркого последователя хуруфизма. Они были обвинены в ереси. Творчество Насими призывает к гуманизму, пониманию высокого назначения человека, безграничности его возможностей на пути познания истины, стремления к красоте и добру, духовности и милосердию. История народов Востока знает немало личностей с железной волей, которые шли на смерть за свои убеждения, не изменяя им до последнего дыхания. Однако ни одна из этих казней не была так трагична и мучительна, как казнь Насими – мученика больших идей. Судьба Имадеддина Насими является символом мужества и верности своим убеждениям, во имя будущего человечества…

Заслуженная артистка Усния Мурветова отметила, что Бакинский муниципальный театр продолжит активную деятельность во имя ее основательницы и руководителя, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народной артистки Азербайджана Амалии Панаховой (15 июня 1945 - 7 ноября 2018), будет радовать зрителей своими премьерами и спектаклями.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.