Осталась в сердце: вспоминая Шовкет Алекперову

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся концерт памяти видной исполнительницы, народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

На вечере известные азербайджанские артисты исполнили композиции из репертуара Шовкет Алекперовой. В программе прозвучали мугамы, народные песни, произведения азербайджанских композиторов, которые исполняла народная артистка.

До начала концертной программы вниманию зрительской аудитории был представлен видеоролик с записью исполнения Шовкет Алекперовой песни "Qaragilə".

В своем выступлении заслуженная артистка Азербайджана Гюлистан Алиева поделилась воспоминаниями о Алекперовой: "Мы из тех счастливых людей, что учились у нее. Шовкет Алекперова не только раскрывала нам секреты исполнительского искусства, но и дарила материнскую ласку". Затем в исполнении Гюлистан Алиевой прозвучала композиция "Qəlbimdə qaldın" ("Осталась в сердце").

В ходе концертной программы народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженная артистка Бейимханым Велиева, певицы Вафа Везирова и Айтян Магеррамова порадовали публику исполнением композиций "Məhəbbət" ("Любовь"), "Bakının işıqları" ("Огни Баку"), "Arzuya bax sevgilim" ("Посмотри на мечту, любимый"), "Sevgilim tut əlimdən" ("Любимый, возьми меня за руку") и другими.

Исполнительницы выступили в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова и инструментального ансамбля "Dan ulduzu" имени Гюлары Алиевой.

Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в рабочей семье, воспитывавшей шестерых детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, в жюри которого были композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгулу Сарабский. В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаев). К тому времени Шовкет Алекперова уже была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуар входили мугамы Сейгях, Гатар, Шахназ, а также песни азербайджанских композиторов и народов Средней Азии. За свою творческую деятельность она посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире.

Шовкет Алекперова скончалась 7 февраля 1993 года в Баку. Похоронена в Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева)

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