Вечерний Баку. Одна история. Две культуры. Три конфликта чувств (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли был представлен яркий танцевально - музыкальный спектакль "Малена", сообщает Trend Life.

Главными героями, вдохновителями и руководителями проекта являются российские танцоры, чемпионы Европы Ольга Николаева и Дмитрий Кузнецов. Главная роль антагониста и антигероя в спектакле принадлежит лауреату международных конкурсов Степану Прибытко (EL TEBI). Голос, повествующий песнями танго и народного фламенко, - Татьяна Шишкова (вокал), одна из лучших испанских гитар России Владимир Слободин и перкуссионист Сергей Коняев. Выступление артистов проходило в сопровождении SoloTangoorquesta, покорившего мировой Танго-олимп, это первый европейский танго-оркестр, которому рукоплескал Буэнос-Айрес.

В основе сюжета спектакля лежит известная Танго-песня "Малена", рассказывающая историю женщины, ее непростой жизненный путь, полный любви, свободолюбия и желания поддержки со стремлением к самовыражению. Cпектакль сочетает союз двух направлений в танце, музыке и вокале - Фламенко и Аргентинского Танго. Интересно и уникально то, что артисты успешно выступают не только в своём стиле, но и их стили перемешиваются и они подключаются к стилю друг друга, танцуя или играя, передавая глубокий смысл спектакля. Подобное смешение стилей в единый продукт редко встретишь на театральных и концертных подмостках города.

Два танца. Две культуры. Одна история. Конфликт чувств.

Желание быть собой и желание быть любимой, отражают двое мужчин на ее пути, в каждом из которых также происходит внутренняя борьба…Быть одинокой, но самой собой и свободной, либо быть зависимой, наслаждаясь страстью чувств… либо можно найти компромисс - быть собой, настоящей и свободной в желании любить того, кто примет её такой. Актеры на сцене говорят языком тела. Донося до людей чувства, состояния, эмоции, мысли. В "Малене" говорят без слов, показывая, что Танго и Фламенко могут рассказать целую историю, прожить целую жизнь…

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.