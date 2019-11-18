В Баку состоялось открытие дома-музея Джалила Мамедгулузаде после реконструкции (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/- В Баку состоялось открытие после реконструкции дома-музея видного представителя азербайджанской литературы, великого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде (1869-1932), сообщает Trend Life со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, культуры и литературы. Также на мероприятии присутствовал правнук великого писателя - Мартин Джаваншири со своим сыном Пшемиславом Джаваншири.

Выступая на мероприятии, начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов рассказал о жизни и творческом пути Джалила Мамедгулузаде.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев отметил особую роль Джалила Мамедгулузаде в развитии азербайджанской литературы и культуры. Было подчеркнуто, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 150-летнего юбилея Джалила Мамедгулузаде как в стране, так и за ее пределами, проводятся различные мероприятия.

"Сегодня мы присутствуем на открытии дома-музея Джалила Мамедгулузаде после реконструкции. Работы по реконструкции были реализованы со стороны Главного Управления культуры города Баку. После реконструкции в музее были созданы новые экспозиции", - сказал замминистра культуры.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар рассказал о том, с каким вниманием общенациональный лидер Гейдар Алиев относился к творческому наследию Джалила Мамедгулузаде.

Народный писатель Анар отметил, что в этом доме прошли одни из самых сложных моментов в жизни Джалила Мамедгулузаде. Здесь, чтобы уберечь детей от холода он сжег свои рукописи.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли отметил, что после 68-летнего перерыва потомки Джалила Мамедгулузаде впервые прибыли в Азербайджан.

Было отмечено, что внуки писателя живут в Иране, Польше, Франции и Ирландии. Сегодня на мероприятии присутствуют правнук и праправнук Джалила Мамедгулузаде, которые знакомятся с домом своего прадеда.

В своем выступлении Мартин Джаваншири выразил признательность за оказываемое внимание к творческому наследию Джалила Мамедгулузаде.

Далее состоялось ознакомление с Домом-музеем.

Отметим, что в Джалил Мамедгулузаде проживал в данном доме в 1922-1932 годах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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