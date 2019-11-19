В Париже публика стоя аплодировала азербайджанцу (ФОТО)

19 ноября 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Парижском соборе Святого Людовика состоялся совместный концерт двух известных дирижеров – художественного руководителя хора и музыкального ансамбля "Зороастр" (Франция) Савитри де Рошфор и главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева, сообщил Trend Life азербайджанский дирижер.

Перед концертом выступил президент Парижской ассоциации вокальных ансамблей и генеральный директор оркестра "Зороастр", обладатель ордена Почетного легиона Жерар Педральо (Франция), который рассказал об истории и последних достижениях азербайджанской культуры и о деятельности дирижера Эйюба Гулиева.

Затем на сцену вышли музыканты – хор и симфонический оркестр Франции. В первом отделении концерта прозвучало редко исполняемое произведение Иоганна Кристиана Баха "Gloria", а во втором - концертная ария Вольфганга Амадея Моцарта "Vorrei, sospiri" (солистка - Анжелина ле Рей (Франция/сопрано). Но главным событием концерта стало исполнение "Коронaционной мессы" KV 317 Моцарта под управлением азербайджанского дирижера и с участием знаменитых французских певцов - Сесиль Дюрассо (сопрано), Габриеллы Савелли (меццо-сопрано), Ивье Эрнандеза (тенор) и Эрвана Пиро (бас-баритон).

По завершении программы публика стоя аплодировала азербайджанскому дирижеру и французским музыкантам и исполнителям, которые подарили незабываемый вечер зрительской аудитории.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Париже публика стоя аплодировала азербайджанцу (ФОТО)
  • В Париже публика стоя аплодировала азербайджанцу (ФОТО)
  • В Париже публика стоя аплодировала азербайджанцу (ФОТО)
  • В Париже публика стоя аплодировала азербайджанцу (ФОТО)
  • В Париже публика стоя аплодировала азербайджанцу (ФОТО)
  • В Париже публика стоя аплодировала азербайджанцу (ФОТО)
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