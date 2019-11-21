Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)

21 ноября 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее "1969" (бывший выставочный салон имени Саттара Бахлулзаде) в рамках VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий" открылась выставка художника из города Тебриз (Иран) Гамида Аминифара, сообщает Trend Life.

Выступая на открытии экспозиции директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов отметил, что работы иранского художника были представлены в ряде странах мира, однако в Азербайджане выставка Гамида Аминифара проводится впервые.

Было рассказано, что изобразительным искусством Гамид Аминифар начал заниматься с 16 лет. В его работах находят отражения разные жанры, в оригинальной манере выполнены художником портреты. На выставке в Баку представлены произведения, в которых гармонично сочетается мастерство каллиграфии с современным искусством. Эти работы - диалог между традиционным и современным искусством. Экспонируемые работы содержат священные аяты Корана и классической поэзии.

В своем выступлении известный художник, ханенде Вадуд Муаззин пожелал автору работ больших творческих успехов.

В свою очередь Гамид Аминифар выразил признательность организаторам за возможность представить в Азербайджане свои работы.

VI Международная биеннале современного искусства "Алюминий" проходит с 20 по 25 ноября 2019 года в Баку. Организаторы биеннале – министерство культуры и Союз художников Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
  • Священные аяты Корана - мастерство каллиграфии с современным искусством в Баку (ФОТО)
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