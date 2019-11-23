Братья навеки! Великолепный концерт мастеров Узбекистана в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт мастеров узбекской музыки, заслуженных артистов Узбекистана, лауреатов Государственной премии «Нихол» Улугбека Рахматуллаева и Йулдуз Турдиевой, сообщает Trend Life. Вечер был организован Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане, Обществом дружбы Узбекистан-Азербайджан и компанией First Art Media.

Братья навеки! Так можно охарактеризовать отношения между тюркскими народами Азербайджана и Узбекистана, которые исторически связами духовными и культурными узами, религией, языком и национальными традициями.

Концерт "С любовью из Узбекистана" начался с презентации музыкального клипа узбекских исполнителей на азербайджанском языке "Sizə salam gətirmişəm". Улугбек Рахматуллаев и Йулдуз Турдиев в своих выступлениях отметили, что счастливы находиться на азербайджанской земле и передают всем пламенный салам от братского узбекского народа. Более того, Йулдуз Турдиева сказала, что азербайджанская сцена является для нее родной, так как еще в 2009 году стала победительницей первого Международного фестиваля мугама в Баку, что и стало поворотным моментом в ее творческой жизни. Выступления артистов на узбекском и азербайджанском языке - “Olma”, “Sevib aldım”, “Sevgi”, “Qara gözlüm”, “Tənhayam”, “Qarabağ” и другие композиции на протяжении всего вечера сопровождалось яркими овациями зрителей, которые полностью заполнили зал Дворца Гейдара Алиева.

В праздничном вечере также приняли участие турецкая звезда Пинар Эличе, народный артист Азербайджана, исполнитель мугама Мансум Ибрагимов и мейханачы Тарлан Новханы, которые выступали в дуэте с узбекскими артистами. Одним из трогательных моментов вечера стала музыкальная фотоинсталяция, посвященная детям - жертвам войн и терроризма, Ходжалинской трагедии и Карабахской войны.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что концерт является очередным мостом дружбы между странами и народами, между которыми идет постоянный культурный обмен, реализуются различные проекты. Совсем недавно в городах Узбекистана в рамках проекта "Вечная дружба" с большим успехом прошла торжественная презентация книги депутата Милли Меджлиса Азербайджана, председателя Общественного объединения "Институт международных исследований Евразии" (ABAİ İB) Ганиры Пашаевой "Aç eşiyi" на узбекском языке и других изданий поэтессы. В Баку прошли мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею известного узбекского ученого-литературоведа, общественного деятеля, переводчика многих произведений азербайджанской литературы на узбекский язык, профессора Бабахана Шарифа. По проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане многочисленные произведения Бабахана Шарифа по азербайджанской литературе изданы в Ташкенте на узбекском языке. Произведения великих азербайджанских и узбекских классиков – Алишера Навои, Мирзы Улугбега, Низами Гянджеви, Насреддина Туси, Мухаммеда Физули и других являются достоянием всего человечества. В Баку установлен памятник Алишеру Навои, одна из центральных улиц названа в честь Мирзы Улугбега. Наши деятели культуры на протяжении десятилетий вместе создавали шедевры, участвовали в различных мероприятиях и проектах. В Азербайджане в данное время проходит Неделя узбекского кино.

(Автор: Вугар Иманов)

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