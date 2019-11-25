Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)

25 ноября 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане в Международном центре мугама выступил один из величайших джазовых вокалистов США Джейми Дэвис, сообщает Trend Life. Вечер был посвящен 70-летию музыканта.

Зрителей ждала встреча с настоящим американским джазом! От разных стилей джаза он легко переходил к классическим ариям из популярных мюзиклов, исполняя их в собственных аранжировках. В репертуаре легендарного Джейми Дэвиса - лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов - от Кола Портера до Стиви Вандера и Чарлза Мингуса. Инновации и джазовая классика, элементы блюза и соула, и непередаваемый теплый, мощный и чувственный баритон - все это принесло мировую заслуженную славу американскому джазмену, которого называют "шоколадным баритоном". А еще - “сахарный”, классический, идеальный...

Поприветствовав зрителей на азербайджанском языке, исполнитель сказал, что влюбился в Баку с первого взгляда. Он выразил удовлетворение своим выступлением в таком восхитительном концертном салоне, а также приятной для музыкантов атмосферой. Джейми Дэвис стал гостем ряда телеканалов и радиостанций, совершил экскурсию по достопримечательностям Баку и даже заглянул на рынок, где купил овощи и фрукты. Легендарный Джейми Дэвис намерен вернуться с новой программой…

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
  • Легендарный джазмен Джейми Дэвис отвезет в США азербайджанские фрукты и овощи (ВИДЕО, ФОТО)
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