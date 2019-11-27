Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)

27 ноября 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова "Let Me Run" признан лучшим в номинации "Best Action/Adventure" (Боевик/Приключения) кинофестиваля Big Apple Film Festival 2019, который прошел в Нью-Йорке (США), сообщает Trend Life.

Сюжет короткометражного фильма построен на истории Орхана Адыгезала, который собирается выступить с мотивационной речью перед большой аудиторией. Он стал инвалидом в результате травмы, полученной девять лет назад, но не сдался...

Режиссер и автор сценария – Эльмар Байрамов, продюсеры – Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли – Турал Манафов.

Big Apple Film Festival (BAFF) - один из лучших международных независимых кинофестивалей, входящих в "25 Film Festivals Worth The Entry Fee", "25 Coolest Film Festivals" и "Top 100 Best Reviewed Festivals", который направлен на показ и продвижение фильмов самого высокого качества. Ежегодно BAFF представляет награды в самых разных категориях, включая лучший художественный фильм, короткометражный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный документальный фильм, анимация, награду Cityscape в Нью-Йорке, премию студенческого кино, премию Big Apple и награду New Emerg Talent Award.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
  • Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД
Китай 15:20
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
США 13:10
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
Энергетика 10:24
Apple хочет удвоить выпуск наушников AirPods Pro в Китае из-за высокого спроса
Китай 10:24
Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
Другие страны 09:40
Глава МИД Мексики обсудит с Помпео планы Трампа приравнять наркокартели к террористам
Другие страны 08:41
Лента новостей
Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС
Россия 15:22
От виртуальной реальности к настоящей: итоговые заметки журналиста
Политика 15:20
В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД
Китай 15:20
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по выплатам
Финансы 15:19
Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
Социум 15:18
Эти мероприятия подчеркивают значимость Азербайджана - Фикрет Садыхов
Политика 15:12
Казахстан и Аруба совместно обеспечат безопасность полетов
Бизнес 15:12
Замминистра: МОТ порекомендовал другим странам перенять опыт Азербайджана в сфере занятости
Экономика 15:01
Для транспортировки Азербайджанского газа в Европу готово всё
Турция 15:00