Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова "Let Me Run" признан лучшим в номинации "Best Action/Adventure" (Боевик/Приключения) кинофестиваля Big Apple Film Festival 2019, который прошел в Нью-Йорке (США), сообщает Trend Life.

Сюжет короткометражного фильма построен на истории Орхана Адыгезала, который собирается выступить с мотивационной речью перед большой аудиторией. Он стал инвалидом в результате травмы, полученной девять лет назад, но не сдался...

Режиссер и автор сценария – Эльмар Байрамов, продюсеры – Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли – Турал Манафов.

Big Apple Film Festival (BAFF) - один из лучших международных независимых кинофестивалей, входящих в "25 Film Festivals Worth The Entry Fee", "25 Coolest Film Festivals" и "Top 100 Best Reviewed Festivals", который направлен на показ и продвижение фильмов самого высокого качества. Ежегодно BAFF представляет награды в самых разных категориях, включая лучший художественный фильм, короткометражный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный документальный фильм, анимация, награду Cityscape в Нью-Йорке, премию студенческого кино, премию Big Apple и награду New Emerg Talent Award.

(Автор: Вугар Иманов)

