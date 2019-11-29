Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Загребе (Хорватия) состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Nar bağı" ("Гранатовый сад"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Показ прошел при организации посольства Азербайджана в Хорватии, Общества дружбы "Хорватия-Азербайджан" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Общества дружбы "Хорватия-Азербайджан" Наталия Оштарияш отметила, что отношения между Хорватией и Азербайджаном во всех сферах находятся на высоком уровне.

Посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов в своем выступлении отметил, что показ в Хорватии образцов азербайджанского кинематографа внесет вклад в укрепление отношений между двумя странами в области культуры.

В рамках мероприятия были представлены журналы "İrs" и "Baku".

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу министерства культуры Азербайджана.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой возвращается в родной дом, где живет его семья. Но после долгой отлучки ничто уже не будет так, как прежде…

Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Напомним, что ранее "Nar bağı" с успехом был представлен на кинофестивалях в Болгарии, Турции, Иране, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии, США, Таджикистане и других странах. В 2017 году он был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева)

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