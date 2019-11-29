Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)

29 ноября 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Загребе (Хорватия) состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Nar bağı" ("Гранатовый сад"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Показ прошел при организации посольства Азербайджана в Хорватии, Общества дружбы "Хорватия-Азербайджан" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Общества дружбы "Хорватия-Азербайджан" Наталия Оштарияш отметила, что отношения между Хорватией и Азербайджаном во всех сферах находятся на высоком уровне.

Посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов в своем выступлении отметил, что показ в Хорватии образцов азербайджанского кинематографа внесет вклад в укрепление отношений между двумя странами в области культуры.

В рамках мероприятия были представлены журналы "İrs" и "Baku".

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу министерства культуры Азербайджана.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой возвращается в родной дом, где живет его семья. Но после долгой отлучки ничто уже не будет так, как прежде…

Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Напомним, что ранее "Nar bağı" с успехом был представлен на кинофестивалях в Болгарии, Турции, Иране, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии, США, Таджикистане и других странах. В 2017 году он был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
  • Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджан и Хорватия обсудили расширение военного сотрудничества
Политика 6 ноября 19:33
В ЕК сообщили, что Хорватия выполнила условия для присоединения к Шенгенской зоне
Другие страны 22 октября 22:17
Музыка страны тысячи островов в Баку
Культура 16 октября 19:02
Эльмар Мамедъяров встретился со своим хорватским коллегой (ФОТО)
Политика 25 сентября 22:17
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Хорватии (ФОТО)
Политика 24 сентября 12:30
В Хорватии произошло землетрясение
Европа 14 сентября 02:06
Лента новостей
Объемы перевалки LPG и LNG через порты Турции превысили 9 млн тонн
Турция 12:39
Парламент Азербайджана утвердил бюджет органа, осуществляющего соцобеспечение и защиту
Экономика 12:37
Победители конкурсов красоты проводят кастинг Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
Стиль 12:37
В Италии проходит забастовка железнодорожников
Европа 12:35
Обнародованы объемы перевалки газойла через порты Турции в октябре
Турция 12:34
Резко сократился экспорт товаров оборонной промышленности в Туркменистан
Турция 12:30
Льготная кампания по кредитам продолжается!
Финансы 12:30
Обнародованы объемы перевалки мазута через порты Турции в октябре
Турция 12:29
Турция в пять раз увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Узбекистан
Турция 12:28