Концерт для тара: потрясающий творческий тандем Арслана Новрасли и Валида Агаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялась концертная программа, на которой выступил Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижера Валида Агаева, сообщает Trend Life. Солист программы - известный азербайджанский исполнитель на таре Арслан Новрасли.

Для Валида Агаева, который обучался дирижированию в Германии, этот концерт стал дебютом в качестве дирижера на родной азербайджанской сцене.

Мероприятие посетили видные представители науки, культуры и искусства Азербайджана, среди них - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, заслуженный деятель искусств, поэт-песенник Баба Везироглу.

Концертная программа началась с исполнения Симфонии №40 соль минор в четырех частях Вольфганга Амадея Моцарта, после звучания, которой публика наградила музыкантов оркестра и дирижера оглушительными аплодисментами.

Во второй части программы оркестр исполнил романс и скерцо Сергея Рахманинова. Затем на сцену был приглашен Арслан Новрасли, который исполнил концерт "Xatirə" для тара с оркестром в трех частях народного артиста Азербайджана, композитора Тофига Бакиханова.

Исполнительским мастерством музыканты покорили сердца публики, которая наградила их овациями. В свою очередь Тофиг Бакиханов, который присутствовал на вечере, выразил признательность музыкантам за душевное и эмоциональное исполнение его сочинения. "Я просто в восторге! Мой концерт так еще никто не исполнял. Это дает мне еще один стимул и дыхание для написания своего следующего концерта для тара", - обратился Тофиг Бакиханов к Арслану Новрасли.

Отметим, что Валид Агаев – родился в 1983 году в Баку. Окончив Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли по классу скрипки, он был ведущим скрипачом и солистом Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. В 2012 году Валид Агаев переехал для продолжения музыкального образования в Германию, в 2012-2017 годах учился дирижированию в Высшей школе музыки и танца в Кельне. С января 2014 года Агаев работает дирижером и художественным руководителем камерного оркестра города Аттендорн. Валид Агаев неоднократно выступал в качестве приглашенного дирижера в разных городах мира.

Арслан Новрасли - старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, лауреат и победитель многих фестивалей и конкурсов, первый исполнитель, который применил стандарты гармонического джаза на таре.

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(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров.)

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