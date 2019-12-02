Народный артист России Юрий Александров о визите в Баку - интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 17-19 декабря пройдут гастроли Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" (Россия). О предстоящих гастролях, постановках, которые увидят бакинцы, а также о деятельности самого театра, корреспонденту Trend Life рассказал художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера", народный артист России Юрий Александров.

"Санктъ-Петербургъ Опера" - один из лучших музыкальных театров в России и за рубежом. Его основатель и бессменный художественный руководитель Юрий Александров знаменит на весь мир своими творческими экспериментами и уникальными режиссерскими решениями. Гастрольная жизнь "Санктъ-Петербургъ Опера" очень насыщена. За последний год театр побывал на гастролях во Франции, Финляндии, Польше, Латвии, Эстонии, Азербайджане.

- Юрий Исаакович, 17-19 декабря в Баку пройдут гастроли Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера". Расскажите, на что опирались, подготавливая программу для бакинского зрителя?

- Каждый коллектив везет лучшее, что есть в репертуаре театра. У нас он богатый, нам есть, что показать, но сейчас выбор пал на два свежих и очень разных спектаклях (прим. - премьеры "Искателей" и "Фауста" прошли сравнительно недавно), как в музыкальном отношении, так и по режиссерскому рисунку. Успех этих работ определила публика, мы играли их в Москве и в Европе, каждый раз зритель выходил из зала с сильными впечатлениями.

- "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе и "Фауст" Шарля Франсуа Гуно – это два полноценных спектакля, также вы представите гала-концерт солистов и оркестра. Скажите, зрители в Баку увидят спектакли именно в том виде, в котором они идут в Санкт-Петербурге? Ведь что порой организаторы облегчают себе гастроли - значительно упрощают показы, меняют декорационную картину, свет и т.д.

- Да, это наш принцип, мы показываем спектакли в том виде, в котором они идут на нашей сцене. Изменения происходят только в том случае, если мы выступаем на больших сценах, тогда мы достраиваем или раздвигаем декорации, но мы никогда не ставим задачу облегчать декорации или световую партитуру ради транспортировки. Нам важно показать все в том виде, в котором спектакль был поставлен.

- В каком составе приедет в столицу Азербайджана ваш коллектив?

- В самом лучшем. На каждый спектакль у нас есть несколько равноценных составов исполнителей. Но сейчас мы можем смело сказать, что везем в Баку лучшие силы. Все наши солисты являются лауреатами Международных конкурсов, уверен, азербайджанская публика высоко оценит их профессионализм.

- В прошлом году в Баку впервые состоялся гала-концерт "Санктъ-Петербургъ Оперы". Скажите, какие впечатления остались от нашего города и публики у солистов театра, и с какими чувствами они готовятся вновь посетить Баку?

- Наш театр очень много ездит на гастроли по России и за рубеж, мы были совсем недавно во Франции, Польше, Греции, Латвии, например, но таких восторженных отзывов, как после поездки в прошлом году в Баку, я не слышал от артистов давно. Им понравился как прекрасный город с богатой историей, так и теплый прием, особенно азербайджанская кухня…(улыбается).

- В будущем планируется ли сотрудничество с азербайджанскими театрами или солистами. Возможны ли, например, ответные гастроли?

- Несмотря на то, что на данный момент никаких конкретных договоренностей у нас нет, я думаю, что это вполне возможно. Уже четвертый год мы проводим на базе театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Международный фестиваль камерной оперы, уверен, петербуржцам будет очень интересно познакомиться с азербайджанским театром. Как художественный руководитель фестиваля, я сделаю все, чтобы ответные гастроли состоялись.

- Юрий Исаакович, расскажите о творческих планах театра, какие премьеры ждут зрителей?

- В Баку мы приедем буквально на следующий день после выпуска премьеры. Для театра это важное событие, потому что мы представим в Петербурге практически неизвестную первую оперу Александра Даргомыжского "Эсмеральда". Спектакль получается очень колоритным, надеюсь, что однажды, все сложится, и мы покажем его и бакинской публике. В планах стоит также постановка оперы "Электра" Рихарда Штрауса.

- "Санктъ-Петербургъ Опера" известен как один из лучших музыкальных театров в России и за рубежом. Скажите, в чем секрет успеха?

- Секрет любого успеха – упорная работа. В "Санктъ-Петербургъ Опере" у нас нет звезд, точнее - все артисты звезды. Для меня всегда было важно создать команду людей, которые являются единомышленниками, которые трудятся ради общего дела. Хороший спектакль получается не благодаря одному талантливому человеку, а благодаря слаженному ансамблю. Он рождается в результате многочасовых репетиций и желания всех слушать друг друга и работать.

Напомним, что 17 декабря театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета постановку "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе. Спектакль впечатлит публику благодаря не только великолепным исполнителям главных ролей, но и красочным декорациям и костюмам. Перед зрителями предстанет таинственный и яркий мир Востока.

18 декабря в Театре оперы и балета публика сможет посмотреть оперу "Фауст" Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой Гуно режиссер Юрий Александров поднимает вечные философские темы.

А завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который пройдет 19 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов - П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина других.

Билеты продаются в кассах театров, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.az. Цены на билеты на все спектакли - от 5 до 15 манатов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева )

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