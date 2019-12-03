Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)

3 декабря 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла встреча с известным мексиканским писателем Давидом Тоскана, сообщает Trend Life. Вечер был организована совместно с посольством Мексики в рамках сотрудничества Baku Book Center с международными организациями и дипломатическими миссиями.

Мероприятие с участием посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини было посвящено творчеству Давида Тосканы и его вкладу в современную мексиканскую литературу. Модератором мероприятия выступил молодой мексиканский литератор Карлос М-Кастро, который представил писателя и рассказал о его творчестве.

Было отмечено, что Давид Тоскана находится в Азербайджане в рамках визита, организованного посольством Мексики. В течение недели был проведен ряд мероприятий с участием писателя, направленных на познание современной литературы Азербайджана и Мексики, знакомство с творчеством Давида Тосканы.

В частности, Давид Тоскана встретился с председателем Союза писателей Азербайджана, народным писателем Анаром Рзаевым и писателями, директором Государственного переводческого центра, писательницей Афаг Масуд, проректором Азербайджанского университета языков Жалей Гарибовой и принял участие в конференции для студентов, специализирующихся по испанскому языку. Был проведен ценный обмен знаниями о национальной литературе и её современных течениях, возможностях перевода произведений Давида Тосканы на азербайджанский язык, обсуждены перспективы взаимного продвижения национальных литератур. Мексиканский писатель выразил восхищение азербайджанской литературой и интерес в её изучении.

Выступивший в Baku Book Center Давид Тоскана коснулся тем реальности и вымысла в своем творчестве, рассказал об интересных персонажах своих книг и романе Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», вдохновившем его на творчество. В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, студенты.

Давид Тоскана родился в 1961 году, в мексиканском городе Монтеррей. Является автором таких произведений, как «Станция Тула», «Святая Мария Цирка», «Плач по Мигелю Прунеде», «Последний читатель», «Яркая армия», «Мосты Кёнигсберга», «Еванхелия» и «Олегарой». Участвовал в Международной программе писателей Универститета Айовы и Berliner Künstlerprogramm. Является членом Национальной системы творческих лиц. Его роман «Последний читатель» удостоился премий Антонина Артауда и Хосе Фуэнтеса Мареса. «Яркая армия» получила премию имени Хосе Марии Аргедаса, представленной Домом Америки. «Олегарой» был награжден премией имени Хавьера Вийауррутиа 2017 и Латиноамериканской премией имени Елены Понятовской. В целом, произведения автора были переведены на 14 языков.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
  • Вдохновленный Дон Кихотом Ламанчским – известный мексиканец в Баку (ФОТО)
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