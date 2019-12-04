Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)

4 декабря 2019 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного Управления культуры города Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова было проведено мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Ведущая вечера Лала Алимухтарова рассказала о Международном дне инвалидов, отметив, что государство с большим вниманием и заботой относится к людям с ограниченными физическими возможностями здоровья.

В ходе мероприятия была представлена концертная программа с участием заслуженных артистов Эльзы Сеидджахан и Сабины Ильясовой, известных исполнителей Айнур Дадашовой, Даны Дурданы, Розы Зяргярли, Тарлана Новханы, Тунджая, Орхана Ализаде, а также танцовщицы Фатимы.

В исполнении артистов прозвучали известные композиции, которые подарили зрительской аудитории много приятных эмоций.

Международный день инвалидов был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1992 году. Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
  • Азербайджанские звезды поддержали людей ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
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