Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)

5 декабря 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, известный пианист и композитор Исфар Сарабский подписал контракт с компанией звукозаписи Warner Music Group (WMG), сообщает Trend Life.

Warner Music Group - третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящих в "большую тройку компаний звукозаписи".

Как рассказал Trend Life Исфар Сарабский, Warner Music Group давно наблюдал за его творческой деятельностью и достигнутыми успехами.

"Толчком послужил концерт на Showcase в ходе Jazzahead - ежегодной джазовой выставки в Бремене (Германия), где впервые прозвучала композиция "Horses of Garabagh". Музыкальная композиция вызвала большой интерес. После выступления поступило несколько предложений, в том числе и от Warner Music Group", - сказал музыкант.

Отметим, что контракт, подписанный с этим звукозаписывающим гигантом, представляет новые возможности и открывает новые перспективы не только для музыканта, который отметил свое 30-летие, но и для азербайджанской музыки в целом.
В соответствии с соглашением, подписанным с Warner Music Group, будут выпущены два альбома Исфара Сарабского. Первый альбом - в жанре джаз, будет представлен в Гамбурге 11-12 июня 2020 года. Перед выходом альбома будут представлены две композиции. Начиная с февраля, музыкант будет выступать на различных фестивалях в Европе. Второй альбом Исфара Сарабского относится к жанру электронной музыки, первый сингл выйдет в августе-сентябре 2020 года. Выход второго альбома запланирован на конец 2020 года.

"Также планируется съемка двух видеоклипов, сопутствующих выпуску альбомов, и еще несколько интересных коллабораций с известными музыкантами", - добавил азербайджанский музыкант.

Исфар Сарабский подчеркнул, что контракт с Warner Music Group подписан на издание двух альбомов, с возможностью выпуска дополнительных проектов и альбомов.

Исфар Сарабский - азербайджанский джазовый музыкант, исполнитель электронной музыки, пианист и основатель жанра электро-мугам, который привнес в музыку новый стиль. Его классический и прогрессивный джаз, а также опыты в электронной музыке, привлекли внимание не только критиков и экспертов, но и гигантских музыкальных лейблов. Имя Исфара Сарабского официально внесено в обширный список Warner Music Group, одной из трех ведущих звукозаписывающих компаний в мире.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)
  • Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)
  • Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)
  • Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)
  • Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)
  • Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)
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