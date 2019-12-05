Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)

5 декабря 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Находящийся с визитом в Баку редакционный директор российской версии журнала Forbes Николай Усков посетил Государственный историко-этнографический заповедник "Гала", сообщили Trend Life в пресс-службе заповедника.

Николай Усков посетил музеи заповедника "Гала", ознакомился с интерактивной программой, представленными здесь наскальными изображениями, статуями, курганами, мегалитическими памятниками, археологическими находками, датируемыми III-II тысячелетием до н. э.

Гость ознакомился с образцами древнего гончарного искусства, ковроткачества, кузнечного дела, двухэтажным жилым домом XIX века. Также он посетил Музей антиквариата Гала.

Образцы культурного наследия Азербайджана вызвали большой интерес у Николая Ускова, окончившего исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова и являющегося кандидатом исторических наук.

Отметим, что визит Николая Ускова связан с его участием в XXV Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий - Bakutel-2019.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
  • Редакционный директор журнала Forbes посетил заповедник "Гала" (ФОТО)
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