Во Дворце Гейдара Алиева состоится грандиозная премьера спектакля "Nasimi Passion"

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 27 декабря в 19.00 состоится грандиозная премьера вокально-хореографического спектакля произведения "Nasimi Passion", посвященного 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Произведение для хора, солиста и симфонического оркестра "Nasimi Passion" создано председателем Союза композиторов Азербайджана, Артистом мира ЮНЕСКО, народной артисткой, профессором Фирангиз Ализаде и было посвящено 600-летию годовщины гибели Насими. Автор грандиозного произведения представила в музыкальной форме путь выдающегося поэта и мыслителя, жизнь которого завершилась трагической казнью.

Постановка хореографии осуществлена профессором Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народным артистом России Эдвальдом Смирновым по специальному приглашению Министерства культуры Азербайджана. В проекте принимают участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, победители литературного конкурса чтецов "Поэзия Насими". Дирижер – художествекнный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра, народный артист Фахраддин Керимов, хормейстер – художественный руководитель Азербайджанской государственной хоровой капеллы, народная артистка Гюльбаджи Иманова, художник по костюмам и эскизам – Назим Юнусов.

Цена билетов от 15 до 50 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: 012-441-21-31

Интересна история создания этого монументального произведения "Nasimi Passion", премьера которого прошла в Амстердаме в апреле 2017 года. Известная европейская организация "Amsterdam Royal Concertgebouw", базирующаяся в Голландии, уже на протяжении нескольких лет претворяет в жизнь музыкальный проект "Пассионы" (в переводе - страсти, страдания), этимологически восходящий к искусству И.С.Баха и, при этом, посвященный различным мировым религиям. В рамках названного проекта выдающимся композиторам - представителям различных культур и религиозных взглядов заказывают сочинения указанной темы, которые затем исполняются. Когда на повестку дня встал вопрос о подобном произведении, посвященном Исламу, то автором его была избрана наша соотечественница –известный композитор Фирангиз Ализаде. Свой "Passion" она посвятила Насими – гениальному поэту и великому мученику, пожертвовавшему своей жизнью ради прославления гуманистических идей.

Премьерный показ "Nasimi Passion" состоялся в исполнении солистов, хора и Королевского симфонического оркестра Голландии под руководством английского дирижера Мартинса Браббинса. Лежащие в основе произведения газели Насими, звучали в оригинале - на азербайджанском языке, но в ходе концерта текст в переводе демонстрировался на экране. Это дало возможность зрителям не только слушать музыку, но и понять ее глубокое смысловое содержание.

Премьера первого мусульманского "Пассиона" прошла с грандиозным успехом в самом центре Европы в зале, вмещавшим три тысячи слушателей, и была расценена как большое культурное событие. Первое исполнение "Nasimi Passion" в Баку состоялась в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в июне 2017 года. Государственный симфонический оркестр под управлением Фахреддина Керимова, Хоровая капелла и солисты в полной мере отразили богатый оркестровый колорит произведения, масштабность и выразительность его хоровой партии, всю экспрессивность монологов солистов, которые в совокупности представили слушателям яркий, живой образ великого поэта и борца.

(Автор: Вугар Иманов)

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