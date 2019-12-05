Жители Пираллахи совершили путешествие в мир мугама (ФОТО)

5 декабря 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Путешествие в мир мугама" в Центре культуры имени В.Мустафазаде Пираллахинского района состоялся очередной концерт, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

В программе выступили лауреаты Телевизионных конкурсов мугама – Эльгиз Алиев, Кенуль Халилзаде и Махаббат Сафаров. В представленной концертной программе в исполнении молодых ханенде прозвучали известные народные песни и мугамы "Баяты Шираз", "Махур", "Шур", доставившие зрителям истинное наслаждение.
В завершении мероприятия выступила заведующая художественной частью Центра культуры Эсмира Асланова, которая выразила признательность организаторам мероприятия, отметив, что концерт - настоящий подарок жителям Пираллахи.

Стартовавший в июле текущего года проект "Путешествие в мир мугама" продолжится до конца года. Цель проекта - пропаганда мугама, являющегося образцом народного музыкального наследия.

В рамках проекта состоялись концерты в Центре культуры посёлка Гызылдаш, Центре культуры имени Г.Аббасова поселка Маштага, Доме культуры имени А.Р. Гобустанлы поселка Гобустан, Центральном доме культуры Бинагадинского района, во Дворце культуры Сураханского района и Центре культуры поселка Нардаран. Прекрасное исполнение музыкантами мугамов и народных песен на этих концертах было тепло встречено зрительской аудиторией.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Жители Пираллахи совершили путешествие в мир мугама (ФОТО)
  • Жители Пираллахи совершили путешествие в мир мугама (ФОТО)
  • Жители Пираллахи совершили путешествие в мир мугама (ФОТО)
  • Жители Пираллахи совершили путешествие в мир мугама (ФОТО)
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