В Баку прошел фестиваль в честь Королевы азербайджанского танца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошли мероприятия, посвященные 100-летию известного представителя азербайджанской хореографической школы, видного мастера танца, народной артистки Амины Дильбази, сообщает Trend Life.

В Доме культуры поселка Шувелан прошел Фестиваль танца среди учащихся, организованный Главным управлением культуры города Баку Управлением молодежи и спорта Хазарского района. Лучшие были отмечены почетными дипломами.

Выступившие в Государственном музее музыкальной культуры заслуженный работник культуры, директор музея Алла Байрамова, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова и другие отметили большой вклад Амины Дильбази в развитие и пропаганду многовековых традиций национального танцевального искусства. За свою многолетнюю деятельность мастер сцены всегда демонстрировала высокую сценическую культуру, внося новые оттенки в ценные образцы народных танцев, значительно обогатила их оригинальным стилем исполнения, воспитала плеяду талантливых танцоров. Успешные выступления Амины Дильбази на престижных международных конкурсах и фестивалях находятся в ряду многочисленных успехов азербайджанского искусства. От имени семьи сын Амины Дильбази Микаил Гаджиев выразил искреннюю признательность за проведение вечера и добрые слова в память о прославленной танцовщице. На вечере студентами Бакинской хореографической академии были представлены танцевальные номера, поставленные Аминой Дильбази.

Амину Дильбази родилась 26 декабря 1919 года в Газахе. Амину Дильбази называли Королевой азербайджанского танца. Супругом был известный композитор Джовдет Гаджиев. С 1936 по 1939 год была солисткой песенного и танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии. Впоследствии стала руководителем танцевальной группы. С 1949 года преподавала в Хореографической школе. В 1957 году в проходившем в Москве VI международном фестивале молодёжи и студентов была удостоена золотой медали. В 1959 году начала руководить студенческим танцевальным коллективом "Чинар". Она с высоким мастерством ставила танцы для кинофильмов, театральных спектаклей и оперных произведений, а также приобрела известность как художественный руководитель профессиональных танцевальных групп. В 1967 году создала женский ансамбль "Севиндж". Популярны исполненные ею танцы "Иннаби", "Терекеме", "Мирзаи" ("Вагзалы"), "Тураджи", "Наз элямя". С большим успехом гастролировала во многих странах мира. В ее репертуаре были также русские, украинские, узбекские и арабские танцы. Амина Дильбази была также хореографом танцевальных номеров в фильмах "Я придумываю песню", "Улдуз" и т. д. А в фильме "Не та, так эта" сама станцевала в сцене приготовления Гюльназ к свадьбе с Мешади Ибадом. Была хореографом сценических произведений – оперы "Лейли и Меджнун", музыкальных комедий "Аршин мал алан" и "Не та, так эта". Скончалась 30 апреля 2010 года в возрасте 90 лет, похоронена на I Аллее почётного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

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