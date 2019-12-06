В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)

6 декабря 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре презентован музыкально-хореографический проект "Насими", посвященный 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими, сообщает Trend Life. Видеопроект подготовлен на основе музыки композитора Фикрета Амирова.

На мероприятии художественный руководитель проекта - заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев рассказал о проекте, и представил гостям мероприятия творческий коллектив, работавший над ним.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен видеопроект, после которого состоялось его обсуждение.

Народные артисты - проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова, актеры Афаг Баширгызы, Ильхам Намиг Камал, главный режиссер Сумгайытского государственного драматического театра Фирудин Магеррамов, художественный руководитель ансамбля "Dəcəl qızlar" Джамиля Байрамова, а также заслуженный артист, руководитель телеканала Mədəniyyət, вокалист Рамиль Гасымов и другие дали высокую оценку проекту "Насими", и поздравили его создателей.

Далее о проекте рассказали хореограф и исполнитель образа Насими - солист театра, лауреат международных фестивалей, заслуженный артист Эмин Алиев, режиссер-постановщик – Самир Гуламов, оператор и монтажер - Хикмет Шахвердиев.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку представлен музыкально-хореографический проект "Насими" (ВИДЕО, ФОТО)
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