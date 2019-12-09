Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)

9 декабря 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Şən Elf və cadugər" (Веселый Эльф и колдунья) по мотивам английских сказок, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик спектакля и автор перевода с русского языка – Айла Османова, художник-постановщик – Ниса Галамова, музыкальное оформление – Заур Рашидов, пластическое решение – Джейхун Дадашев. В спектакле заняты - Сабина Мамедова, Тахмина Мамедова, Хокума Рагимзаде, Нурана Гусейнова, Илаха Амирханова, Нурлан Сулейманлы и Имран Гурбанов.

"Очень волновались перед премьерой. Но, когда увидели радость в глазах юных зрителей, то поняли, что достигли своей цели. Ставить спектакль для детей не так просто, потому что их невозможно обмануть. Мы всегда говорим, что наша главная задача – развлекать юных зрителей, показывать насколько прекрасен этот мир. Дети всегда хотят, чтобы добро побеждало, и мы постарались укрепить в них эту веру, сделать так, чтобы их мир был еще красочнее и прекраснее", - сказала Айла Османова.

Актриса Сабина Мамедова, воплотившая образ Эльфа, также подчёркивает, что работать над спектаклем для детей намного ответственнее.

"Веселый Эльф и колдунья" – увлекательная история о добром и веселом эльфе, который попадается на уловки злой колдуньи. Эльфу придется пройти через вереницу испытаний и множество приключений.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Али Алиев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
  • Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
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