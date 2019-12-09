Стрит-битва азербайджанца признана лучшей среди стран Арктики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Кинолента "Битва", режиссером которой является наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Анар Аббасов, завоевал награду III Международного кинофестиваля стран Арктики "Arctic open", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Работа Анара Аббасова получила приз "Лучший игровой полнометражный фильм" в конкурсной программе фестиваля "ARCTIC OPEN –детям".

Сюжет фильма: стрит-дэнсер Антон делает стремительную карьеру — его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф, и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним - и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

III Международный кинофестиваль стран Арктики "Arctic open" - это социально-культурный проект, объединяющий представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых, студенческую молодежь, жителей северных территорий. Конкурсная, деловая, образовательная и культурная программы дают возможность познакомиться с современными тенденциями кинокультуры стран Арктики, увидеть премьерные фильмы режиссеров северных стран.

Кинофестиваль прошел в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, Коноше, Североонежске. На 22 площадках, среди которых кинотеатры, театры, культурные центры, библиотеки, музеи, городские креативные пространства, прошли показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, выставки и перфомансы, открытые лекции и творческие встречи с кинематографистами.

(Автор: Джани Бабаева )

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