В Москве появился Дом у азербайджанского виноградника – элитный вечер Марии Суворовской (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее-усадьба "Архангельское" Московской области прошла торжественная презентация новой книги Марии Суворовской "Дом у виноградника", сообщили Trend Life организаторы вечера.

Марию Суворовскую – генерального директора "Бизнес-Диалог Медиа", главного редактора Russian Business Guide, члена правления Союза журналистов Подмосковья, предпринимателя, общественного деятеля, писателя – хорошо знают не только в России, но и в Азербайджане. Писательница в свой день рождения подарила читателям новую историю о любви, поиске себя, смыла жизни и гармонии. Это долгожданная книга для большой читательской аудитории, живущей не только в России, но и за рубежом.

В праздничном вечере приняли участие представители российской элиты, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и общественности. Выступившие советник по экономике посла Азербайджана в России Шовги Мехтизаде, председатель Союза журналистов Подмосковья, секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова, председатель редколлегии "Бизнес-Диалог Медиа" Вадим Винокуров и другие, отметили важность реализации проекта, дальнейшего налаживания мостов культуры между народами.

Первая книга Марии Суворовской "Качели над Каспием" была успешно издана в прошлом году сначала в России на русском языке, потом в Азербайджане – на азербайджанском. Повесть стала не просто историей чувств, открытий, эмоциональных переживаний женщин, но и своеобразным символом любви Марии Суворовской к Азербайджану, его культуре и традициям. Также был снят первый клип Марии Суворовской "Я дышу Баку".

"Вторая книга "Дом у виноградника" тоже связана с Азербайджаном, с виноделием. Это история осознанной и зрелой любви, совсем другой, нежели в "Качелях над Каспием". Очень надеюсь, что уже в следующем году эту книгу мы привезём и презентуем в Азербайджане", - отметила Мария Суворовская.

"Дом у виноградника" - это повесть о зрелой любви. Настоящая любовь, как и вино должна родиться вовремя, в хороший год. К любви нужны быть готовым, созреть как виноградный сорт, чтобы чувства, как превосходное вино, восхищали и жили долгим и приятным послевкусием. Зачастую путь к долгожданному счастью лежит через испытания, боль. Но эти тернии добавляют крепости, сложности характера, что ценно для формирования многогранной и гармоничной личности, способной оценить ценность второй половины, повстречавшейся на жизненном пути.

Это книга о том, что никогда не поздно начать всё заново. Для этого надо сделать глубокий вдох, или глоток вина, и открыться своему сердцу.

Каждая глава книги названа сортом винограда, из которого производится вино в Исмаиллинском районе Азербайджана. Повесть наполнена красивыми описаниями природы, характеристиками вин. Книга станет великолепным подарком для любого поклонника и ценителя публицистической деятельности Марии Суворовской.

В рамках презентации был проведен конкурс художественных работ на тему винограда, представлена концертная программа.

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(Автор: Вугар Иманов)

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