В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

11 декабря 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Вечер организован про инициативе Исполнительной власти Сабаильского района Баку.

В программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

На мероприятии было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев – гениальная личность, навсегда запечатлевшаяся в памяти нашего народа. Великий лидер Гейдар Алиев обеспечил светлое будущее Азербайджана. Благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан прошел сложные испытания и встал на путь развития.

В ходе вечера прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони, Эдуарда Направника, Фикрета Амирова, Вольфганга Амадей Моцарта и других композиторов.

Солисты программы – заслуженные артисты Алексей Милтых (виолончель) и Наргиз Алиева (фортепиано), музыканты Ровшан Амрахов (скрипка), Джейла Сеидова (скрипка), Саид Мамедов (скрипка),

(Автор: Джани Бабаева )

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  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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