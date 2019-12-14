Концертная программа Мурада Гусейнова в эфире французского телеканала Mezzo (ВИДЕО)

14 декабря 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире французского телеканала Mezzo вновь будет представлена концертная программа в исполнении народного артиста Азербайджана, известного пианиста, лауреата международных конкурсов Мурада Гусейнова, сообщает Trend Life со ссылкой на телеканал.

Концертная программа под названием "Осенняя соната" будет показана 15 декабря в 13:45. Мурад Гусейнов является первым азербайджанским исполнителем, чье выступление представлено на Mezzo.

Напомним, что большое внимание общественности привлекло участие Мурада Гусейнова в передаче, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, ранее представленной на телеканала Mezzo. Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и известный российский скрипач Вадим Репин исполнили сонату и 24 прелюдии азербайджанского композитора. Данное выступление более 40 раз транслировалось на телеканале Mezzo, и было встречено поклонниками классической музыки с большим интересом. Концерт реализован при совместной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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