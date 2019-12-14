18+! Ильгар Сафат создал боксера-убийцу. Шокирующие погружения в бездну (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Внутри меня что-то безвозвратно исчезло. Исчезло по моей вине. Стерто. Что-то самое ценное, то, что и есть настоящий я. Осталась лишь грязь. Одна лишь грязь. И ничего, кроме грязи. И ничто меня теперь не отмоет. Мне стало неинтересно жить. Тяжело. Тошно. Недавно я хотел было все разом кончить. Мне пришла в голову мысль – лечь спать с открытым газом. Включить конфорку и забыться. Это была бы легкая, не самая мучительная смерть. Жить надоело, но мучиться я тоже устал"…

Это – дебютный роман азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "Моя необработанная форма", который издан в Москве (Россия) в издательстве "ЭКСМО" и уже попал в список ярких новинок современной прозы, после презентации на российской книжной ярмарке "Нонфикшн".

Презентация романа в Бакинском книжном центре вызвала интерес деятелей культуры, среди которых были народные артисты Людмила Духовная и Мабуд Магеррамов, известный вокалист Гасым Халилов, режиссер Арзу Гуламов, директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева и другие.

"Моя необработанная форма" - это психологический триллер о боксере-профессионале по прозвищу Голем, в котором читателей ждут захватывающие приключения главного героя, шокирующие погружения в бездну человеческого отчаяния и интеллектуальные головоломки. Он - чемпион, но мало кто знает, что ни слава, ни деньги не приносят ему удовольствия. Тяжелое детство превратило его в монстра, который испытывает яркие эмоции, только впадая в неистовство.

"Этот триллер вырос из интересов всей моей жизни. В свое время я исследовал феномен люсидных, то есть осознанных сновидений, когда человек понимает, что он спит, и пытается контролировать свои сны. Мне захотелось поместить героя в сакральный континуум, но при этом подвергнуть его испытаниям захватывающей одиссеи. На одном крыле книги стоят Гомер, Софокл и Апулей, на другом Чехов, Гоголь и Достоевский. А еще, несмотря на всю свою кровавость и странность - эта книга очень личная. Есть там, к примеру, линия боксера-профессионала, пришедшая из моего детства и занятий боксом в школьные годы", - рассказывает Ильгар Сафат.

Мрачный и запутанный психологический триллер отправляет читателя в глубины подсознания серийного маньяка. Боксер, выросший в бандитской среде и нашедший странное удовольствие в убийстве женщин. Параллельно с историей боксера читатель видит жизнь писателя, прошедшего сложный путь к успеху, но утратившего при этом психическое равновесие. Такие разные люди... Но есть тайна, которая их объединяет…

"Думаю, эта книга будет интересна всем, кто не боится заглянуть в темные уголки человеческой природы. Конечно, читатель должен быть подготовленным и понимать, с чем сталкивается. Что касается возрастных ограничений, то роман рассчитан на категорию 18+. Об экранизации пока не могу ничего сказать, так как нужен будет очень большой бюджет - книга жанровая, тяжелая, там много жутких сцен…", – отметил Ильгар Сафат.

Ильгар Сафат – режиссер театра и кино, сценарист, прозаик, поэт, рок-бард. Родился 23 января 1972 года в Баку. Окончил Азербайджанский педагогический институт имени Мирзы Фатали Ахундова по специальности педагог русского языка и литературы. Затем Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Его документальные ленты "Корни неба", "Внук горы", "На злачных пажитях", "Дух, живущий в камне" отмечены призами на многих международных кинофестивалях. А художественный фильм "Участок" был выдвинут на соискание премии "Оскар" среди зарубежных фильмов и стал обладателем ряда международных призов, включая Hollywood Young Artist Awards и California Golden Awards. Создал Сафат-театр. Ставил спектакли "В поисках смысла", "Гордость и предубеждение", "Артист и его тень", "Казанова: уроки любви", "Бульвар Сансет", "Бульвар заходящего солнца", "Али и Нино". Автор книг "LUCIDITY: Сны о Режиссуре", "Камлание Рыб" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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