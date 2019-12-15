Российский театр представит в Баку два уникальных спектакля и гала-концерт (ВИДЕО)

15 декабря 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 17-19 декабря Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" (Россия) представит в Баку два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова и гала-концерт солистов и оркестра театра, сообщили Trend Life организаторы программы.

Спектакли на бакинской сцене будут представлены в том же самом виде, что и на родной сцене театра в Санкт-Петербурге.

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 17 декабря российский театр представит постановку "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе. Спектакль впечатлит публику благодаря не только великолепным исполнителям главных ролей, но и красочным декорациям и костюмам. Перед зрителями предстанет таинственный и яркий мир Востока.

18 декабря в Театре оперы и балета публика сможет посмотреть оперу "Фауст" Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой Гуно режиссер Юрий Александров поднимает вечные философские темы.

А завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который пройдет 19 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов - П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина других.

Отметим, что гастроли пройдут в рамках Года театра России и в преддверии 100-летия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Билеты продаются в кассах театров, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.az. Цены на билеты на все спектакли - от 5 до 15 манатов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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