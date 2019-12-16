Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)

16 декабря 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, воспитанник Бакинской академии хореографии, лауреат международных конкурсов Фарид Казаков стал обладателем гран-при Международного конкурса-фестиваля Art Star, который прошел в столице Татарстана - Казани, сообщает Trend Life.

Фарид Казаков представил страстное танго "Одинокий танцор" на музыку "Mervyn Warren - Mary and Steves Tango". Этот номер был также представлен на гала-концерте конкурса.

"Я очень благодарен своему педагогу, известной балерине, заслуженной артистке Азербайджана Римме Искендеровой за то, что ещё несколько лет назад, перед выпуском из Бакинской академии хореографии, она поставила этот номер и мы сшили костюм в театре. Эта композиция была впервые представлена на фестивале в Казани. Хотелось бы отметить, что нынешний год стал успешным для меня – стал обладателем гран-при Международного конкурса-фестиваля "Кремлевские звезды", победителем Всероссийского фестиваля театрального мастерства Solo Star в номинации "модерн", мои ученицы завоевали ряд наград международных конкурсов. А 21 декабря в Москве пройдёт премьера, поставленного мной спектакля "Щелкунчик". Это будет моим дебютом в качестве режиссёра и хореографа-постановщика. Участниками спектакля являются мои воспитанники школы гимнастики и танца "Олимп Граций"", - сказал Trend Life Фарид Казаков.

Танцор также готовит большой сюрприз, который будет представлен 7 января в Центре современного искусства YARAT в Баку. Это будет моноспектакль "Энуэмент", поставленный с участием Фарида Казакова российским режиссёром Луизой Эйр, которая работает с такими известными актёрами, как Николай Лебедев, Никита Кукушин, Ян Цапник и другими

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 8 октября 17:36
Азербайджанский танцор в премьере Анастасии Волочковой (ФОТО)
Культура 2 июля 11:11
Как азербайджанский танцор создал сам себя (ФОТО)
Культура 7 мая 18:11
Каждый день – с кровати и на шпагат! Кремлевская звезда азербайджанского танцора (ФОТО)
Интервью 30 апреля 14:21
Азербайджанский танцор стал Кремлевской звездой (ФОТО)
Культура 16 апреля 14:06
Праздник гимнастики и танца азербайджанского хореографа в России (ФОТО)
Культура 4 октября 2018 15:02
Лента новостей
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН
Туркменистан 18:00
Нахчыванская фабрика расширяет ассортимент бакалейной продукции
Бизнес 17:56
Узбекистан установил лимит на правительственные кредиты
Бизнес 17:55
Грузооборот порта Поти достиг рекордного уровня в Грузии
Транспорт 17:54
Турал Гянджалиев: Политика дискриминации — проявление многолетней идеологии Армении
Нагорно-карабахский конфликт 17:54
Renault занимает первое место на автомобильном рынке Турции
Турция 17:44
В Баку сменили школу 6791 учащихся - управление образования
Общество 17:33
В Азербайджане увеличится производство колбасных изделий
Бизнес 17:32
Парламент Британии начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества
Европа 17:28