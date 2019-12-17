В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)

17 декабря 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева, при организации министерства культуры Азербайджана, состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения прославленной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази (26 декабря 1919, Газах - 30 апреля 2010, Баку), сообщает Trend Life.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 сентября 2019 года подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Амины Дильбази.

Вначале вниманию гостей вечера был представлен видеоролик, повествующий о жизненном и творческом пути прославленной танцовщицы.

В концертной программе выступили Азербайджанский государственный ансамбль танца, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Национальный балет Грузии "Сухишвили", Дагестанский государственный академический ансамбль танца "Лезгинка", Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии-Алании "Алан", балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и студенты Бакинской хореографической академии.

Блестяще исполненные танцевальными коллективами хореографические композиции покорили всех в зрительном зале. Выразительная плавность рук танцовщиц, грациозность и точность движений, порывистые, резкие мужские танцы, виртуозное исполнение различных танцевальных движений произвели на публику неизгладимое впечатление и вызвали восторг.

Отметим, что Амину Дильбази называли королевой азербайджанского танца. С 1936 по 1939 год она была солисткой песенного и танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). Впоследствии она стала руководителем танцевальной группы. В 1957 году на проходившем в Москве VI Международном фестивале молодёжи и студентов Амина Дильбази была удостоена золотой медали. В 1959 году начала руководить студенческим танцевальным коллективом "Чинар". В 1967 году создала женский ансамбль "Севиндж". С 1949 года преподавала в Хореографической школе. До сих пор популярны исполненные ею танцы "Иннаби", "Терекеме", "Мирзаи" ("Вагзалы"), "Тураджи", "Наз элямя". В репертуаре танцовщицы были также русские, украинские, узбекские и арабские танцы. С большим успехом проходили ее гастроли во многих странах мира. Амина Дильбази была также хореографом танцевальных номеров в таких фильмах, как "Я придумываю песню", "Улдуз" и в таких сценических произведениях, как опера "Лейли и Меджнун", музыкальные комедии "Аршин мал алан" и "Не та, так эта". В фильме "Не та, так эта", Амина Дильбази сама станцевала в сцене приготовления Гюльназ к свадьбе с Мешади Ибадом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
  • В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца (ФОТО)
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