Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)

17 декабря 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся заключительный концерт XII Международного фестиваля классической музыки "Future Stars 2019", организованного средней специальной музыкальной школой имени Бюльбюля и Союзом деятелей искусств Грузии, сообщает Trend Life.

Международный фестиваль классической музыки "Future Stars 2019" проводится в столице Азербайджана уже в четвертый раз.

В своем выступлении на вечере народный артист Азербайджана, директор музыкальной школы имени Бюльбюля, известный дирижер Теймур Геокчаев и организатор фестиваля Нино Купатадзе подчеркнули важность проведения проекта, который направлен на выявление и поддержку талантов участников.

Было отмечено, что конкурсанты обладают большим потенциалом, и в будущем смогут достойно представлять свою страну на различных фестивалях классической музыки.

Вечер продолжился церемонией вручения премий победителям конкурса и концертной программой.

В дни фестиваля профессор Грузинской консерватории, народная артистка Грузии Нино Кутатадзе (фортепиано), а также музыканты Анар Мамедов (кларнет), Анар Юсифов (скрипка) и Елена Джанджалия (вокал) провели мастер-классы.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
  • Future Stars 2019 – определены победители (ФОТО)
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