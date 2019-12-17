Неистовый дух великого азербайджанца в Германии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом зале камерной музыки Santa Klara города Кёльн прошел конецрт под названием "Гара Гараев – неистовый дух", организованный при поддержке Департамента культуры Кёльна, Германо-Азербайджанского форума и Европейского форума по межкультурному диалогу, сообщила Trend Life художница Маргарита Керимова-Соколова.

В мероприятии приняли участие представители немецкой общественности, деятели культуры и науки, азербайджанской диаспоры.

На открытии вечера заведующая отделом культуры Германо-Азербайджанского форума, председатель Европейского форума по межкультурному диалогу Самира Патцер рассказала о жизни и творчестве великого азербайджанского композитора Гарa Гараева. Было отмечено, что уникальная самобытность творчества Гара Гараева вписана в историю мировой музыки, имеет тесную связь с западной музыкой, глубокое значение познания фольклора азербайджанского народа и искусства мугама.

В концертной программе произведения Гара Гараева исполнили заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Исмайлова (фортепиано), Анар Ибрагимов(скрипка), Мартина Линдсей (вокал). Чтец Петер Тонгер представил фрагменты из литературных произведений Низами, Сервантеса, Пушкина, которые вдохновили Гара Гараева на создание великих композиций.

На вечере были также представлены десять картин Маргариты Керимовой - Соколовой из нового цикла "Рождение музыки"- 10 квадратных полотен, одного размера 80/80 см. Композиции построены таким образом, что могут быть экспонированы в любом положении, включая и ромб, а так же располагаться в разных конфигурациях и количествах, что даёт им преимущество разнообразия показа. При этом, каждая из них самостоятельна, а одна из них посвящена музыке Гара Гараева.

На концерте был также представлен новый альбом Эльнары Исмайловой с фортепианными произведениями Гара Гараева, записанный на немецком радио-телеканале WDR. А также нотная книга "Избранные фортепианные произведения Гaрa Гараева", изданная в музыкальном немецком издательствe Bellman Европейским форумом по межкультурному диалогу при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Выступление артистов сопровождалось яркими овациями и стало очередным мостом межкультурного диалога между странами.

(Автор: Вугар Иманов)

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