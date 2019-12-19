Азербайджанские романсы в 21 веке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел вечер романсов и песен азербайджанских композиторов 20 века, представленный в рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили заслуженные артисты Анар Шушалы, Саида Шарифалиева, Надир Хасыев, Зенфира Исмайлова, Илаха Эфендиева и другие. Концерт транслировался в прямом эфире Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения.

Напомним, что фестиваль проходит с 17 по 24 декабря, в его рамках известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представляют образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.