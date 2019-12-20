По железным дорогам из Венгрии в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе посольства Венгрии в Азербайджане в здании Центрального железнодорожного вокзала в Баку открылась фотовыставка азербайджанского фотографа Айдына Садыхова "Кальман Кандо 150: Венгерские железные дороги". Об этом сообщил Trend Life автор экспозиции.

На мероприятии заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Заман Новрузов рассказал о стратегическом партнерстве и дружбе между двумя странами. Он проинформировал присутствующих о крупных проектах, осуществленных в железнодорожной сфере страны за последние пять лет, в том числе модернизации инфраструктуры, строительстве железных дорог, закупке новых поездов и т.д.

Заместитель посла Венгрии в Азербайджане Ласло Мак отметил, что железные дороги являются важной инфраструктурой для любой страны, они дают импульс развитию промышленности, экономики и туризма. Было подчеркнуто, что представленные на выставке фотографии были сделаны на объектах железнодорожной инфраструктуры Будапешта и отражают основные моменты ее 150-летней истории.

Экспозиция Айдына Садыхова предоставляет возможность ознакомиться и проследить хронологию развития железнодорожного транспорта в Венгрии. На выставке представлены знаменитые архитектурные здания венгерских железнодорожных вокзалов, а центральное место занимают фотографии уникальных исторических моделей паровозов, железнодорожной техники и электровозов, сделанные автором в "Парке истории венгерской железной дороги".

"Парк истории венгерской железной дороги" - это огромный железнодорожный музей, расположенный в столице Венгрии - Будапеште на железнодорожной станции и в мастерских Венгерской государственной железной дороги, в бывшем будапештском Северном депо. Музей располагается на более чем 70 000 квадратных метрах и имеет более 100 экспонатов, в основном транспортные средства (локомотивы, вагоны) и железнодорожное оборудование. Здесь собраны уникальные локомотивы Венгерской железной дороги, начиная с тех, которые приводятся в движение паровыми машинами и завершая транспортными средствами уже с электродвигателями. В парке представлены и другие виды железнодорожного транспорта, например, дрезина с ручным приводом, инспекционный вагон для контроля состояния рельсов и многое другое. Среди представленных в музее паровозов есть модели, выпуск которых датирован 19-20 веками, а максимальная скорость движения не превышает 10 км/ч.

Отметим, что железные дороги Венгрии связывают между собой не только большие города: Будапешт, Дебрецен, Мишкольц, Сегед, но и множество поселков, городков и даже деревень. Крупнейшим транспортным узлом в Венгрии является Будапешт, в котором расположены три главных вокзала столицы: Келети, Дели и Нюгати.

На выставке в Баку представлены 19 уникальных фоторабот, по которым можно проследить хронологию развития железных дорог Венгрии.

Экспозиция будет открыта до 25 декабря.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров)

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