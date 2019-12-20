Lumineux в музыке Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Зале камерной и органной музыки Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел концерт студентов БМА, сообщает Trend Life.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных классиков, завершившееся выступлением вокально-хорового ансамбля Lumineux.

Lumineux был создан в 2016 году и объединил студентов кафедры хорового дирижирования БМА. Коллектив принимает активное участие в творческой жизни академии, в рамках городских и республиканских мероприятий, выступает в лучших концертных залах Баку.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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