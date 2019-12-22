В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)

22 декабря 2019 22:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала Азербайджана "Sayrişan İşiqlar" (Мигалки), который снят Azərbaycan Film Akademiyası, сообщает Trend Life.

Автор сценария и режиссер-постановщик картины Заур Таирсой отметил, что сериал займет особое место в истории национальной киноиндустрии. Сюжет картины охватывает тяжелые и подчас экстремальные ситуации из жизни людей и медицинских работников, объединяет в себе драматические, детективные, романтические и комедийные жанры.

"Впервые в Азербайджане мы создали продукт кинематографа, который будет транслироваться по YouTube, а продвигать его будем по социальным сетям. Создавая сценарий, прежде всего, основывался на психологии пользователей социальных сетей. Это большой профессиональный риск, но наш проект прокладывает новый путь в мир национального кинематографа, по которому, уверен, пойдут и другие. Это не только наш успех, но и всей национальной киноиндустрии", - сказал Заур Таирсой и отметил, что параллельно будет продолжена работа над созданием интернет-сериалов в комедийном и детективном жанрах, а также для подростков.

Исполнители главных ролей Решат Кесеменли, Айсель Назим и Эльнар Гараев поделились впечатлениями о работе над проектом, во время которого пришлось осваивать работу медицинских работников. Работа над проектом шла на протяжении года, а первая серия снята за 15 дней.

Оператор-постановщик – Эльвин Аскеров, звукорежиссер – Вугар Субхан. В ролях также сыграли Nalati , Керем Хадизаде, Ева Эльвида, Садагат Огтай и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
  • В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
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