Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)

23 декабря 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер оперных исполнителей, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра под управлением дирижера Валида Агаева выступили звезды национального оперного искусства - народные артисты Гюльназ Исмайлова, Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Сабина Асадова, Фарид Алиев, Инара Бабаева и другие. Прозвучали арии из опер и произведения мировых классиков. Концерт транслировался по Mədəniyyət TV в прямом эфире. В заключении исполнители поздравили с наступающим Новым 2020 годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира -31 декабря.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
  • Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)
Новости категории
Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
Культура 14:33
Прообраз идеального общества в Азербайджане (ФОТО)
Культура 14:16
В Баку прошел гала-вечер первого азербайджанского художественного интернет-сериала "Мигалки" (ФОТО)
Культура 22 декабря 22:46
Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
Культура 22 декабря 21:33
Молодые таланты Азербайджана на пути к большой сцене (ФОТО)
Культура 22 декабря 19:37
В Нахчыване прошел праздник классической музыки (ФОТО)
Культура 22 декабря 19:24
Лента новостей
Инвестпроекты размером почти в $ 600 млн реализуют в промышленности на севере Казахстана
Бизнес 14:53
Epsilon сварил в нитку 124 км труб для новых газопроводов в Узбекистане
Строительство 14:34
Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
Культура 14:33
Fitch подтвердило рейтинги 3 частных узбекских банков со Стабильным прогнозом
Финансы 14:32
Грузия сократила экспорт сигарет и табачных изделий в Азербайджан
Бизнес 14:30
В Тбилиси прошла встреча глав МИД Азербайджана и Турции
Политика 14:28
В Туркменистане строятся крупные животноводческие комплексы
Строительство 14:25
Грузия удвоила экспорт автомобилей в Азербайджан
Бизнес 14:20
Узбекистан - одно из лучших туристических направлений 2020 года
Туризм 14:19