Звезды азербайджанской оперы поздравили с Новым годом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер оперных исполнителей, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра под управлением дирижера Валида Агаева выступили звезды национального оперного искусства - народные артисты Гюльназ Исмайлова, Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Сабина Асадова, Фарид Алиев, Инара Бабаева и другие. Прозвучали арии из опер и произведения мировых классиков. Концерт транслировался по Mədəniyyət TV в прямом эфире. В заключении исполнители поздравили с наступающим Новым 2020 годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира -31 декабря.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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