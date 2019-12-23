Праздничные концерты с аншлагами в Баку и Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре и Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова были представлены концертные программы, которые прошли с аншлагом и стали праздником для любителей классической и национальной музыки, сообщает Trend Life.

В Баку на открытии вечера директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев отметил важность реализации проекта для пропаганды высокого искусства, поддержки молодых талантов, обучения у признанных мастеров. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля, директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что основная цель - пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса. Он рассказал о славной истории жанра оперетты в Азербайджане, и что на этой сцене театра блистали такие мастера, как Лютфияр Иманов, Кямал Керимов, Мобиль Ахмедов и другие.

После выступления гостям был представлен концерт с участием Рамиля Гасымова и молодых солистов театра, которые исполнили шедевры национального музыкального искусства из опер и оперетт.

В Гяндже концерт посетили не только жители города, но и окрестных регионов. Прозвучали композиции национальных классиков - Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова, Рауфа Гаджиева и других.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.