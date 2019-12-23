Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)

23 декабря 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Душевный перформанс в музыке, поэзии и танце под названием "Немного солнца в холодной воде" был представлен в Центре современного искусства YARAT в рамках литературного проекта YARAT Ədəbiyyat Klubu, сообщает Trend Life.

Легкая осенняя грусть и лирика неразделимы…Он, Она, и чувство, которое помогало поэтам, художникам и музыкантам творить, а людям – жить. Её величество – Любовь! Участники вечера поведали историю одной любви, которая ожила декабрьским вечером на сцене в стихах, музыке и танцах...Название вечера как по роману французской писательницы Франсуазы Саган "Немного солнца в холодной воде", где в основе сюжета - история журналиста, пребывающего в депрессии, и любящей его женщины.

Ведущей вечера была поэтесса Ульвия Ахундова, главными героями - актёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, телеведущий Олег Амирбеков и вице-президент Бакинского Клуба авторской песни, директор Baku Art Group, лауреат конкурсов, поэтесса, композитор и исполнительница Вафа Мамедова, а также танцевальный дуэт - Аслана Алиева и Рашид Алиев, который также является скрипачом.

На вечере прозвучали произведения - Е.Евтушенко, Н.Котовская, Ах Астахова, О.Русских, Л.Кубишек, А.Алексинская, Л.Льдова, К.Газиева, Л.Карпинская, М.Куткар, Д.Быков, А.Дмитриев, А.Размочаева, З.Литвинова, Д.Белоконь и Н.Кучер.

Среди гостей вечера были народные артисты Азербайджана Людмила Духовная и Сархан Сархан, известный вокалист Гасым Халилов, президент Бакинского Клуба авторской песни и Международного фестиваля авторской песни и поэзии, композитор, бард, поэт, продюсер и режиссер Джавид Имамвердиев, лауреат международных поэтических конкурсов Сахиб Мамедов, руководитель студии "Авторские куклы", художница Фарах Алиева и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)

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  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
  • Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
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