Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)

24 декабря 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана", сообщает Trend Life.

Автор идеи проекта, заслуженная артистка Инара Бабаева и научный редактор издания, заслуженный деятель искусств, профессор Эльнара Дадашова отметили значение антологии для учебной методики и вклада в развитие национального оперного искусства страны.

Гостям была представлена концертная программа Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио с участием вокалистов. Были представлены композиции из оперы Жоржа Бизе "Кармен", Пикя Ахундовой "Мехсети" и т.д.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
  • Состоялась торжественная презентация "Антологии оперных исполнителей Азербайджана" (ФОТО)
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