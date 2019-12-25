В Баку прошло торжественное закрытие первого Республиканского фестиваля вокалистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева прошло торжественное закрытие первого Республиканского фестиваля вокалистов, сообщает Trend Life.

На открытии вечера автор идеи и художественный руководитель фестиваля, директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что основная цель - пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса. Было подчеркнуто, что благодаря заботе и вниманию государства в стране проходит множество значимых фестивалей и реализуется проектов в области культуры, наши представители добиваются больших успехов на международной арене. Рамиль Гасымов выразил признательность всем участникам фестиваля, который является новым проектом Mədəniyyət TV и был реализован при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представили в Баку и других городах страны образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков. В сопровождении оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева выступили народные артисты Али Аскеров, Азер Зейналов, Гарина Керимова, Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Фарид Алиев, Фарида Мамедова, Джахангир Гурбанов, Сабина Вахабзаде, Инара Бабаева, Афаг Аббасова, Илаха Эфендиева и солист Талех Яхъяев.

Вечер завершился совместным исполнением композиции "Азербайджан". Зрители овациями стоя приветствовали артистов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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