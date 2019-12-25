В интернете будет представлен широкомасштабный "Календарь культуры Азербайджана" на трех языках

25 декабря 2019 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На официальном сайте Министерства культуры Азербайджана (www.mct.gov.az) будет размещен электронный каталог "Календарь культуры Азербайджана", сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Проект осуществлен ООО Setline по инициативе газеты Mədəniyyət и при поддержке Министерства культуры. Электронный каталог "Календарь культуры Азербайджана" составлен на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Впервые история нашей культуры, составленная по дням, представлена аудитории читателей и пользователей интернета на трех языках и в таком широком формате.

Целью проекта является внесение практического вклада в пропаганду и распространение богатой культуры Азербайджана в межкультурный обмен информацией. Проект будет способствовать расширению контента – информационной базы о национальной культуре в глобальном интернет-пространстве. Информация приводится по каждому дню соответствующего месяца года (с 1 января по 31 декабря).

Электронный каталог содержит информацию справочно-энциклопедического характера о деятельности, дате рождения и смерти деятелей культуры, искусства и литературы Азербайджана, культурных событиях разных периодов, а также об исторических и знаменательных датах в Азербайджане, национальных и международных профессиональных праздниках и о других значимых фактах, связанных с культурой.

"Каталог включает информацию о лицах, удостоенных почетных званий Азербайджана, бывшего СССР, а также имеющих особые заслуги в области культуры, искусства и литературы, занимающихся научной и творческой деятельностью. Отдельные тексты о скончавшихся деятелях культуры, искусства и литературы сопровождаются фотографиями. Тексты-информации о лицах составлены по датам их рождения. Здесь также по соответствующим дням отражены значимые страницы, события и факты истории культуры, искусства, литературы Азербайджана, проведенные в Азербайджане международные культурные мероприятия. Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, касающиеся сферы культуры, в том числе юбилеи, различные церемонии, проведенные на основе распоряжений главы государства, законы и постановления, принятые Милли Меджлисом и Кабинетом Министров, также нашли отражение в каталоге-календаре", - говорится в сообщении.

Электронным каталогом может пользоваться каждый, кто хочет получить историко-биографическую информацию о культурном наследии, литературе, искусстве Азербайджана, о деятелях в этих областях – быть в курсе истории и культурного содержания каждого дня.

(Автор: Вугар Иманов)

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