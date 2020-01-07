Волшебство, да и только! Звездопад в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку с большим успехом прошел показ невероятного представления под названием "Новогодний звездопад", сообщает Trend Life.

Новогоднее представление было продемонстрировано 22 и 29 декабря 2019 года, а также 5 января 2020 года. Показ вызвал большой интерес как у детей, так и у их родителей.

Яркие костюмы и декорации, зажигательные танцы и песни, сразу пять Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои - всё это в волшебном новогоднем приключении "Новогодний звездопад".

А самое главное - в финале представления дети с родителями, Дедами Морозами, Снегурочкой и сказочными героями "зажгли" новогоднюю ёлку, украшенную многочисленными гирляндами, игрушками, и исполнили новогоднюю песню.

В связи с большим интересом со стороны зрителей организаторы решили продлить этот волшебный новогодний праздник и представить "Новогодний звездопад" также в канун Старого Нового года, 12 января.

Начало представлений - в 12.00 и 15.00.

Цена билетов - от 5 до 20 манатов.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Телефоны для справок: +99412 493 00 63, +99450 856 01 02.

(Автор: Джани Бабаева)

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