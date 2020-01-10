Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)

10 января 2020 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся творческий вечер, посвящённый 75-летию российского композитора, народного артиста России Максима Дунаевского, сообщили Trend Life в РИКЦ.

На вечере прозвучали произведения Максима Дунаевского в исполнении учащихся музыкальных школ города Баку. В роли ведущей вечера выступила выпускница Бакинской музыкальной академии Фарида Наджафова.

Музыкальная программа вызвала большой интерес у зрительской аудитории.

Отметим, что наряду с симфоническими, камерными и вокальными произведениями, Максим Дунаевский является автором музыки для театра, кино и эстрады.

Среди его произведений - концерт для фортепиано с оркестром, кантата для хора, произведения для камерно-инструментальных ансамблей, сонаты, циклы романсов, хоры. Дунаевский - автор музыки к более чем 60 фильмам.

С 2015 года является художественным руководителем и председателем Художественного совета Московской областной филармонии.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
  • Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
Новости по теме
В Баку отметят юбилей Максима Дунаевского
Культура 7 января 18:03
Успех азербайджанского проекта "Gənclərə dəstək" в Грузии (ФОТО)
Культура 30 декабря 2019 10:34
Аян Мамедли выступила в Австрии
Культура 30 декабря 2019 09:13
Юбиляры - 2019. В Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
Культура 27 декабря 2019 16:06
Земное и небесное в Баку (ФОТО)
Культура 27 декабря 2019 14:53
Любимые мелодии из кинофильмов – как в Баку готовятся к Новому году (ФОТО)
Культура 24 декабря 2019 11:03
Лента новостей
Иран допустит к расследованию катастрофы Boeing все заинтересованные стороны
Политика 11:35
Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
Стиль 11:32
СНГ обнародовало сроки открытия миссии наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане
Политика 11:24
Белорусская авиакомпания открыла рейсы в Казахстан
Транспорт 11:23
Глава МИД Франции считает, что Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года
Европа 11:22
Дональд Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США
США 11:21
Нуман Куртулмуш: Началась необъявленная третья мировая война
Турция 11:18
В бакинских школах функционируют более 980 подготовительных групп
Общество 11:15
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 11:09