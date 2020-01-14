В Баку отметили Старый Новый год музыкальными ритмами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проект "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) в очередной раз реализовал мечту юных талантливых азербайджанских музыкантов – они выступили на одной сцене в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением молодого и талантливого дирижера, выпускника Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхана Гашимова, сообщает Trend Life. Вечер был приурочен к празднованию Старого Нового года.

Концертная программа представлена в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Послушать юных талантов в филармонию пришли многочисленные гости, среди них известные деятели культуры и искусства, преподаватели, а также родные молодых музыкантов, их друзья и однокурсники. В концерте со вступительным словом выступила педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, музыковед Сара Мурадова.

На вечере прозвучали произведения таких композиторов как Ага Алиев, Вюгар Мамедзаде, Дениз Шарифова, Ниджат Ахмедзаде, Лала Ахмадова, Вафа Багирзаде, Арзу Аббасова. Солировали в этот вечер лауреаты республиканских и международных конкурсов Озджан Джаббари (скрипка) и Незрин Бабаева (фортепиано). В исполнении Озджана Джаббари прозвучал "Концерт для скрипки с оркестром" Вольфганга Амадея Моцарта, а Незрин Бабаева представила вниманию слушателей сочинение "Прелюдия-скерцо" Адиля Бабирова.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Благодаря инициативе директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде молодые дарования получили возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство.

"К этому концерту мы готовились уже давно, собрали партитуры талантливых молодых композиторов и подготовили особую программу", - отметил Мурад Адыгезалзаде.

Музыкальная программа в этот вечер поразила публику своим многообразием. Участники концерта играли на разных музыкальных инструментах - фортепиано, скрипка, флейта, виолончель. Молодые исполнители очень волновались, но, несмотря на это, великолепно отыграли программу. Им очень помогли и поддержали музыканты оркестра и дирижер Орхан Гашимов. В заключение выступили заслуженные артисты Азербайджана виолончелист Алексей Милтых и Эйюб Алиев, исполнив произведение "Duo cello" Арзу Аббасовой.

Публика была восторге от выступления всех участников программы и встречала каждый музыкальны номер бурными аплодисментами.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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